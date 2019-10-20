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صوان ينتقد بيان أعضاء مجلس النواب المجتمعين بالقاهرة ويصفه بـ “الغامض”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

انتقد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اليوم الأحد بيان أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة واصفًا أنه “ملتبس وغامض” ويجسد حالة ذهولهم عن المعطيات السياسية.

وقال صوان، على تويتر، معلقًا على البيان، “لولا أنه مذيل بتاريخ لحسبت أنه من الماضي؛ يمارسون لعبة الهروب إلى الأمام الفاشلة التي عرقلت كل الاستحقاقات السياسية المناطة بالبرلمان تنفيذا لأجندة إقليمية تقوم على عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي”.

وأضاف، “لقد تناسى النواب بأنه لا شرعية لهم خارج الاتفاق السياسي؛ ألا ترون أن ما جرى ويجري من أحداث ومآسي وتمزق وضياع للوطن أنتم السبب فيها والمسؤولون عنها؟ لقد سقطت كل الأقنعة وانكشف الطرف المعتدي ومشروعه الانقلابي وداعموه، ومن لم يفهم حقيقة ما جرى فلن يفهم أبدا، بل هو شريك في ذلك”.

وقال صوان، “ليبيا لم تكن يوما مصدر خطر على الجارة مصر ولن تكون؛ إذا كانت مصر قد أدركت أخيرا فشل الخيار العسكري الذي راهنت عليه فلا تكونوا أنتم معول الهدم مجددا أيها النواب. عودوا إلى رشدكم. الأزمة تنتهي فور تنفيذكم للاتفاق السياسي وبذلك ترجع لكم مكانة ودور مجلس النواب (وأتوا البيوت من أبوابها)”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • حيوان الاخوان شين دخلك باى اتفاق انتى غبى الا تعرف ان لا مكان للخوان فى ليبيا الجديدة الا السجون كما فى مصر والسودان مثل مصر والسودان وغدا ترى انتفاضة شعبية فى مصراطة من اهالى القتلى الذين دفعتهم الى التهكلة واتوقع ان يحرقوا اوكاركم ويسلموكم للعدالة وربما تسبق زفة مصراطة للخوان زفة طرابلس فهم ينتظرون بشغف لحظة القبض على الحيوان صوان حتى لو تنكر فى لبس نساوين مثل مرشدهم العام الوضيع محمد بديع ونسى هذا الغبى ان من اخضر له النقاب ليتنكر فيه مرشد ايضا ولكن مرشد بوليس شاطر مش غبى مثله

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  • هذا الغبى من دعاة الدولة الهمجية المليشياوية فالخوان ينشطون فى جو من الفوضى والفساد واى محازلات لجمع شمل الليبيين تزعجهم لانها تقضى على سيطرتهم على السلطة والمال بقوة السلاح فالجيش الوطنى رغم محاربتهم السرسة له واستعانتهم بقوى خارجية لمحاربته الا انهم فشلوا ويحقق الانتصارات المدوية اخرها السيطرة على العزيزية وقرب سبطرته على الزاوية وبالتالى تحرير غريان وغرب طرابلس بالكامل وسيطرة الجيش على كامل الثروة النفطية فى البلاد مما يسهل تحرير طرابلس ومصراطة دون قتال خاصة مع انهيار المليشيات بفعل الضربات الجوية الساحقة

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