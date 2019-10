أعضاء في الكونجريس الأمريكي يقدمون مشروع قانون بشأن النفوذ الروسي في ليبيا

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون يدعو لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا.

وبينت الخارجية الليبية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن القانون الذي جاء تحت اسم “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا” “يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا”.

وأضافت الوزارة أن مشروع القانون يحوي تقرير عن أنشطة بعض الدول ومعالجة التدخل الأجنبي في ليبيا”.

