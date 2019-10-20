إحالة مرتبات معلمي العقود المتأخرة لرئاسة وزراء الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عن تخصيصها للقيمة المستحقة لصرف مرتبات المعلمين المتعاقد معهم في عدد من البلديات.

ووجهت الوزارة خطابًا على حسابها بموقع فيسبوك لمعلمي (العقود) في عدد من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، المتعاقد عمهم من قبل وزارة التعليم والذين تم استقبال إجراءاتهم في المدة الماضية من قبل اللجنة المشكلة بالوزارة، يفيد بتخصيص قيّم المرتبات المستحقة لغرض صرفها من قبل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة.

وقالت الوزارة، إنها أحالت قيمة المخصصات إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم الإعلان من قبلها عن بدء الصرف بمجرد الموافقة على القيمة.

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