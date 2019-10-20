البرلمان المصري: ندعم حملة ليبيا للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها

ليبي – جدد وكيل أول مجلس النواب المصري محمود الشريف التأكيد على دعم مصر بكافة مؤسساتها تحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا واستعدادها لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية لإنجاح الحوار بين أعضاء مجلس النواب الليبي.

الشريف أكد خلال كلمة له في مستهل الجلسة الافتتاحية المنعقدة أمس السبت لاجتماع الوفد البرلماني الليبي برئاسة النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري بمقر مجلس النواب المصري إعتزاز مصر قيادة وحكومًة وبرلمانًا وشعبا باستقبال وفد مجلس النواب الليبي الذى يعد أحد صروح الديمقراطية في دولة ليبيا الشقيقة،معرباً عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا كافة وأن تعود الدولة الليبية كما كانت مناصرة للقضايا والحقوق العربية في شتى المحافل.

ولفت الشريف إلى قدرة الشعب الليبي على استعادة دولته القوية وإرساء قواعد الاستقرار فى ربوع الوطن الليبي،مؤكدا على دعم القاهرة مجلس النواب الليبي وكافة المؤسسات الليبية لإعلاء كلمة الشعب الليبي وتسخير المميزات النسبية وعناصر القوة التي تتمتع بها ليبيا من موارد بشرية واقتصادية لبسط الاستقرار فيها.

وكيل أول مجلس النواب جدد التأكيد على استعداد مصر لتقديم كل الإمكانيات الضرورية لتحقيق وحدة واستقرار دولة ليبيا،مضيفا أن مصر حكومة وبرلمانا وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم حملة ليبيا للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتهاكما ترفض كافة أشكال التدخل في الشأن الليبي.

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