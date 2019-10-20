جماعة الإخوان: مصر تسعى لتوظيف وإستخدام البرلمان لتحقيق أهدافها وأجنداتها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014 سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية إن استضافة مصر لإجتماع أعضاء مجلس النواب في هذا الوقت بدون تحديد أجندة واضحه له عبارة عن توظيف واستخدام للبرلمان لتحقيق أهداف وأجندة مصرية.

الجازوي رأى خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن مصر طرف فاعل في الصراع الحاصل بليبيا عن طريق دعمها لأحد الأطراف المتمثل بالقوات المسلحة.

وإعتبر أن دعوة مصر لعقد هذا الإجتماع يأتي بالتزامن مع الإجتماع الدولي المزمع عقده حيث ترغب مصر من خلال جمعها لأعضاء البرلمان على أراضيها توجيه رسالة أنها قادرة على جمع السياسيين لتسوق رؤيتها من أجل السيطرة الإقتصادية أو لفرض مصالحها الاقتصادية والعسكرية وكل المصالح التي تسعى لها على حد زعمه.

وإتهم عضو جماعة الإخوان المسلمين مصر بأنها تسعى للهيمنة على المنطقة الشرقية بالتحديد وعلى ليبيا وثروتها بشكل عام حسب زعمه، مشيراً إلى أن النواب المجتمعون في طرابلس متفقون على أن توقيت الإجتماع غير صحيح والجهة الراعية للأمر ليست محايدة ولا تبعث على الحد الأدنى من الطمأنينة على انها تبحث جدياً للوصول إلى حل وجمع الأطراف حسب قوله.

كما أشار إلى أن إجتماع القاهرة يعتبر فرض إرادة طرف على الآخر أو من أجل التسويق الدولي لموقف مصر في المحافل الدولية عند الإجتماع على ملف القضية الليبية، مستبعداً أن يشارك أي من النواب المجتمعون بطرابلس بمثل هذه الإجتماعات لأن غالبيتهم مع عدم الحضور حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية