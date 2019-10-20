إنقاذ 107 مهاجرين غير شرعي قرب زوارة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الأحد، إنقاذ 107 مهاجرين غير شرعيين، بينهم رجال ونساء وأطفال من جنسيات أفريقية كانوا في قوارب مطاطية في عرض البحر، منطلقين من مدينة زوارة، متجهين إلى الشواطئ الأوروبية.

وأشار الجهاز، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن وحدة الإيواء بفرع طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نقلتهم عبر الحافلات من ميناء طرابلس إلى طريق السكة وتقديم الخدمات الإيوائية، مشيرًا إلى قلة الإمكانات المتاحة وكثرة الصعوبات.

اقرأ ايضا: إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي قرب ساحل الخمس

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سبق أن أنقذت القوات البحرية 237 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين قبالة السواحل الليبية.

ونبه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أنه لن يستطيع استقبال أي مهاجرين غير شرعيين مجددًا نظرًا لقلة الإمكانات المتاحة، واكتظاظ المكان بالمهاجرين، وانعدام عملية العودة الطوعية الإنسانية للمهاجرين، منبها إلى تجاهل المنظمات الدولية والمحلية لزيارة المهاجرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا