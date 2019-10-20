جهاز مكافحة الظواهر الهدامة يلقي القبض على عصابة من المنطقة الغربية تمتهن الخطف

ليبيا – تمكن عناصر تأمين مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمدينة بنغازي من القبض على عصابة تمتهن الخطف.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عناصر الجهاز ضبطوا 3 أشخاص من المنطقة الغربية قاموا بطعن فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بسلاح أبيض ودخلت على إثرها لغرفة العناية بمستشفى الجلاء للحوادث والجراحة.

وبيّن الجهاز أن المدعو “ع-ك” قام بخطف الفتاة أمام منزلها بالمنطقة الغربية ونقلها إلى مدينة بنغازي ، مشيراً إلى أن عملية الضبط تمت في غضون 5 ساعات حيث قام عناصر الجهاز بضبط المجموعة كاملة وإحالتها للتحقيق.

وأضاف أن الخاطفين قاموا بابتزاز عائلة الفتاة بمبلغ وقدره مليون ونصف دينار ليبي مقابل الإفراج عن إبنتهم وبعد الخلاف بين أفراد العصابة تم طعن الفتاة بسلاح أبيض.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية أشار إلى أن المختطفة والجاني وبقية العصابة هم من المنطقة الغربية حيث تم التواصل مع عائلة الفتاة المختطفة الذين أثنوا على عمل الجهاز وقبضهم على أفراد العصابة،مؤكداً أنه تم إحالة الجُناة إلى التحقيق وسيتم الإفصاح عن بقية تفاصيل القضية في وقت قريب.

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