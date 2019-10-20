دعوة لوقفة احتجاجية تنديداً بـ”اختطاف قافلة غدامس”

دعا نقيب أطباء طرابلس، الدكتور حمزة عبد الله عثمان، مديري المستشفيات العامة في المدينة، لتنظيم وقفة احتجاجية تنديداً واستنكاراً باختطاف القافلة الطبية التطوعية التي كانت متوجهة لمدينة غدامس.

وستُنظّم الوقفة الاحتجاجية يوم غدٍ الإثنين، عند تمام الساعة الـ12 ظهراً بمقر كل المستشفيات العامة بمدينة طرابلس.

وشدد نقيب أطباء طرابلس في كتاب موجه لمديري المستشفيات، على ضرورة مشاركة أطباء المدينة في الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم التام لأي تعرّض إجرامي للكوادر الطبية والطبية المساعدة.

واختُطفت القافلة الطبية منذ نحو أسبوع، من قبل مسلحين بالقرب من مدينة الزنتان، عندما كانت في طريقها إلى مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

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