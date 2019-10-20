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صنع الله يغيب عن مؤتمر الطاقة الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار نعمان البوري في حديث خاص لـ218 أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيغيب عن حضور منتدى تطوير قطاع الطاقة في ليبيا بسبب وجوده في أمريكا.

كما أكد البوري الذي سيشارك في أعمال المنتدى غدا أن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة سيكون من ضمن الحاضرين مشيرا إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة ولديها مشروعات في ليبيا ستشارك في المنتدى الذي سيقام في فندق لايكو بتونس.

وفيما يخص أجندة المنتدى، أكد البوري أن القطاع الخاص المتمثل في رجال أعمال ومسؤولين في القطاع المصرفي وأصحاب شركات سيناقشون إمكانية تمويل مشروعات الطاقة الخاصة بالكهرباء وقطاع النفط خارج الميزانية العامة للدولة في محاولة للتقليل من الإنفاق العام والحد من عمليات الفساد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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