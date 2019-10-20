صنع الله يغيب عن مؤتمر الطاقة الليبي

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار نعمان البوري في حديث خاص لـ218 أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيغيب عن حضور منتدى تطوير قطاع الطاقة في ليبيا بسبب وجوده في أمريكا.

كما أكد البوري الذي سيشارك في أعمال المنتدى غدا أن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة سيكون من ضمن الحاضرين مشيرا إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة ولديها مشروعات في ليبيا ستشارك في المنتدى الذي سيقام في فندق لايكو بتونس.

وفيما يخص أجندة المنتدى، أكد البوري أن القطاع الخاص المتمثل في رجال أعمال ومسؤولين في القطاع المصرفي وأصحاب شركات سيناقشون إمكانية تمويل مشروعات الطاقة الخاصة بالكهرباء وقطاع النفط خارج الميزانية العامة للدولة في محاولة للتقليل من الإنفاق العام والحد من عمليات الفساد.

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