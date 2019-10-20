المطارات تبحث خطة تطوير مطار بنينا الدولي

التقى رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، رفقة مدير مكتب شؤون هيئة المواصلات والنقل حسن الفرجاني، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة ميلاد المعلول، ومدير عام مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي، مع إدارة شركة برقة يمثلها عادل المهول الدرسي المدير التنفيذي للشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ ساحة وقوف الطائرات بمطار بنينا بمساحة إجمالية 13 هكتار تقريبا لقطعة الأرض المجاورة لممر الـ TAXIWAY والاتفاق على إعداد الخرائط والتصاميم لعرضها بالاجتماع القادم المزمع عقده بمقر بلدية بنغازي من أجل تنفيذ خطة تطوير مطار بنينا الدولي.

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