بلدية بنغازي تنعى وفاة الفنان “صالح الأبيض”

بنغازي-العنوان

نعت بلدية بنغازي وفاة الفنان الكوميدي صالح الأبيض الذي وافته المنية في تونس بعد صراع مع المرض.

وتقدمت بلدية بنغازي بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الفنان صالح الأبيض الذي توفي أمس السبت 19 أكتوبر 2019م بإحدى مصحَّات تونس بعد صراع طويل مع المرض.

وكان قد أجرى الراحل صالح الأبيض مجموعة عمليَّات جراحيّة بمصر على القلب، ثم بالصين لزراعة كلية.

واستقبل الليبيون نبأ وفاة الفنان صالح الأبيض بحزن شديد، حيث عبروا عن حزنتهم العميق لوفاته في تدوينات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يصل جثمان الفنان الراحل إلى مدينة بنغازي اليوم الأحد.

وقدم الأبيض العديد من الأعمال الكوميدية التي لا تزال عالقة في ذاكرة الفن الليبي، منها مسرحية “خليل البخيل” و”كوشي يا كوشة” والعديد من الأعمال الفنية.

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