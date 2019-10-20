مليته للنفط والغاز تستعد لصيانة 3 من حقولها خلال 2020

تعتزم فرق الصيانة بشركة مليته للنفط والغاز، إجراء مجموعة من أعمال الصيانة خلال العام القادم 2020 تشمل حقل أبو الطفل وحقل البوري البحري وحقل الفيل.

وأوضح مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالشركة، أنه من المقرر تطوير منظومة التحكم القديمة HMI بمحطة تسييل الغاز (NGL)، وإجراء العمرة الشاملة للوحدة الغازية رقم (9) بمحطة إنتاج الكهرباء في حقل أبو الطفل، وكذلك صيانة واعادة تأهيل سخان الزيت رقم 2 بالمنصة رقم (4) في حقل البوري البحري، وإجراء أعمال الردم للأجزاء المكشوفة من خط تصدير النفط الخام 30″ الواصل بين حقل الفيل ومجمع مليته بالإضافة إلى إزالة الرمال من محطات الصمامات، وتركيب الخلايا الشمسية والبطاريات الخاصة بمنظومة الحماية المهبطية لحقل الفيل.

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