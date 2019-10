أعلنت بلدية سبها وصول 11 ناقلة بنزين من أصل 16 ناقلة إلى المدينة الواقعة في الجنوب الليبي.

وأوضحت بلدية سبها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ناقلات البنزين الأحد عشر وصلت لسبها أمس السبت ومن المقرر أن تصل باقي الناقلات اليوم الأحد للمدينة مؤكدة أنه تم استلام الشحنات من قبل عضو لجنة الازمة والادارة العامة للبحث الجنائي والامن الداخلي.

وبينت البلدية أن 7 محطات تسلمت وقامت صباح اليوم الأحد بتوزيعها على المواطنين مشيرة إلى أن المحطات هي محطة وقود ربيع الجنوب 100 ألف لتر بنزين، محطة وقود التوصل التام 50 ألف لتر بنزين، محطة وقود تاقرفت 100 ألف لتر بنزين، محطة وقود اخشوم الخيل 100 ألف لتر بنزين، محطة وقود جبل زلاف 100 ألف لتر بنزين، محطة وقود أطلس 50 ألف لتر بنزين، محطة وقود ربيع البونيس 50 ألف بنزين 50 ألف ديزل.

The post بلدية سبها تعلن وصول 11 ناقلة وقود للمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية