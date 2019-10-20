الاحتفال بإعادة افتتاح مدرسة سرت المركزية النموذجية للتعليم الأساسي

نظمت مراقبة تعليم سرت، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح مدرسة سرت المركزية النموذجية للتعليم الأساسي بعد إتمام أعمال الصيانة الشاملة.

وأوضح مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل، أن الخطوة جاءت بإشراف ورعاية بلدية سرت، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة مالية تقدر بأكثر من مليون ومائتان وخمسون ألف دينار، لافتا إلى أنه تم خلال الاحتفالية عرض شريط وثائقي تناول كيف كانت المدرسة جراء الدمار وكيف أصبحت بفضل جهود بلدية سرت.

وأوضح الاميل، أن إحدى عشر مؤسسة تعليمية تمت صيانتها كمرحلة أولى وكدلك جارى عدد 11 مؤسسة تعليمية أخرى سيتم صيانتها قريبا ضمن صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

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