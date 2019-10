بوتين يؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، على حرص بلاده على استمرار العلاقات الإماراتية الروسية في التطور بنجاح بطريقة ودية وبناءة، والتنسيق الوثيق معها بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بليبيا والصراع الدائر وقتها.

ودعا بوتين إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، ووقف القتال وتطبيق الأمن، بما يساهم في دفع عجلة التنمية إلى الإمام.

