تفاصيل زيارة عقيلة صالح إلى بلدية أم الرزم

قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، بزيارة إلى بلدية ام الرزم للاطلاع على عدد من القضايا والموضوعات المهمة التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وصرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن عقيلة التقى خلال الزيارة مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية ام الرزم، وأعضاء اللجنة، وعدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، حيث تم استعراض عدد من القضايا والموضوعات المهمة التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين ببلدية ام الرزم في كافة القطاعات وخاصة التي تتعلق بصيانة المؤسسات التعليمية، وتوفير ما يتطلب من أجهزة ومعدات لها، وكذلك صيانة، وتعبيد الطرق في الشوارع، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة، والصيانة للمستشفيات والمستوصفات في كل أنحاء بلدية ام الرزم، وكذلك تحوير مطار مرتوبة ليكون مطارا دوليا خاصة وأن الدراسات حوله تبشر بأن المطار بموقعه الاستراتيجي على خريطة العالم يمكن أن يكون من أفضل مطارات العبور ما بين قارات العالم.

هذا ووعد عقيلة، خلال زيارته بإحالة كل متطلبات بلدية ام الرزم إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والجهات ذات العلاقة المختصة في ذلك كما أكد الحضور خلال اللقاء تأييدهم لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وللجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وقام المشاركون في الاجتماع بتقديم درع لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على جهوده ودوره في البلاد.

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