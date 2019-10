رئيس إيني الإيطالية: منطقة شرق المتوسط مهمة لأوروبا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إن منطقة شرق البحر الابيض المتوسط “منطقة مهمة لعموم أوروبا والعالم. لديها احتياطيات هائلة: الغاز الطبيعي من 8 إلى 10 آلاف مليار متر مكعب، إضافة إلى ليبيا”.

وأجاب ديسكالزي، ردا على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (إلى صولي24) ، فيما إذا كان يخشى توقف خطط النمو في المنطقة على خلفية الصراع بين تركيا وقبرص، “هناك قلق بطبيعة الحال دائمًا عندما يتحول الحديث إلى السفن الحربية. بعد قولي هذا، لدينا اتفاق (إيني وتوتال الفرنسية) مع قبرص وسنمضي فيه قدماً. شرق المتوسط منطقة مهمة لأوروبا وللعالم. سنقدم مساهمتنا من أجل العمل في سلام ، دون حرب.

