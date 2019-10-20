“المؤقتة” تنعى الفنان “صالح الأبيض”

بنغازي-العنوان

نعت الحكومة المؤقتة الفنان الكوميدي صالح الأبيض الذي توفي أمس السبت في العاصمة التونسية بعد معاناة مع المرض.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، إن الأبيض لطالما رسم البسمة على شفاه الليبيين رغم الألم الذي اعترى البلاد، وجمع شتات ليبيا على شاشة واحدة.

وتوفي الفنان الكوميدي الليبي، صالح الأبيض، أمس السبت، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عانى الأبيض من مرض الفشل الكلوي وأجرى جراحة زرع كلية في الصين مطلع شهر مايو الماضي.

وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعرف عنه نقده الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.

وقدم الأبيض العديد من الأعمال الكوميدية التي لا تزال عالقة في ذاكرة الفن الليبي، منها مسرحية “خليل البخيل” و”كوشي يا كوشة” والعديد من الأعمال الفنية.

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