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وصول 25 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء طرابلس في تصريحات لـ218 إن ناقلات نفط وغاز رست اليوم على أرصفة الميناء محملة بوقود البنزين وغاز الطهي.

ووفقا للمصدر فقد دخلت ناقلة المحروقات أنوار ليبيا الساعات الماضية محملة بـ25 مليون لتر بنزين كما دخلت ناقلة النفط gaz concord محملة بـ 3500 طن من غاز الطهي، وأشار المصدر ذاته أن عملية إمداد الوقود تسير بشكلها الطبيعي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن استعدادها لتنفيذ خطة رفع الدعم عن الوقود خلال المدة القليلة القادمة واستبداله بدعم نقدي للمواطنين في محاولة منها لترشيد الإنفاق العام والحد من عمليات الفساد وتهريب الوقود الذي يكلف الدولة الليبية 750 مليون دولار سنويا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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