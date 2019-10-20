وصول 25 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء طرابلس في تصريحات لـ218 إن ناقلات نفط وغاز رست اليوم على أرصفة الميناء محملة بوقود البنزين وغاز الطهي.

ووفقا للمصدر فقد دخلت ناقلة المحروقات أنوار ليبيا الساعات الماضية محملة بـ25 مليون لتر بنزين كما دخلت ناقلة النفط gaz concord محملة بـ 3500 طن من غاز الطهي، وأشار المصدر ذاته أن عملية إمداد الوقود تسير بشكلها الطبيعي.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن استعدادها لتنفيذ خطة رفع الدعم عن الوقود خلال المدة القليلة القادمة واستبداله بدعم نقدي للمواطنين في محاولة منها لترشيد الإنفاق العام والحد من عمليات الفساد وتهريب الوقود الذي يكلف الدولة الليبية 750 مليون دولار سنويا.

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