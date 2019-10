يونيسف: الأطفال في ليبيا يعانون من سوء التغذية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأحد، أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا بسبب النزاعات في ليبيا، إلى جانب سوريا واليمن والسودان.

وأدانت المنظمة في بيانها “التأثير المروع للنزاعات” في الدول الأربع، مؤكدة أنه “على الرغم من بعض التحسينات التي حدثت، إلا أن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود”.

وأضافت أن “المزيد من الأطفال يعانون الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية” بسبب “النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان”، مشيرة إلى أن “أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات لا يحصلون على أطعمة مغذية”.

