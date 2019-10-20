مالية المؤقتة تحيل لـ”مركزي البيضاء” مرتبات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء لعامي 2015 و2018

بنغازي-العنوان

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، إحالة مرتبات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء ومرتبات المعلمين المتعاقد معهم طرف وزارة التعليم إلى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وشملت المرتبات المحالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي مرتبات الموظفين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء أرقم (182.63) لسنة 2015 وأرقام (409،15،14،13) لسنة 2018 وكذلك مرتبات المعلمين المتعاقد معهم طرف وزارة التعليم منذ سنة 2016.

وأوضح خطاب وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي الموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء على الحبري بأن قيمة المرتبات الشهرية حيال تلك القرارات بلغت (48.284.785) ثمانية وأربعون مليون ومئتان وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينارا.

وأكد الخطاب على أن تسيل القيمة المالية بشكل شهري اعتبارا من 1 سبتمبر 2019 لكي يتسنى لوزارة المالية إتمام باقي الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المعنيين.

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