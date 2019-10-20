نائب رئيس البرلمان العربي : يجب ألا تصبح ليبيا مسرحًا للعب الصغار إقليميًا ودوليًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، سعد الجمال، إن مجلس النواب الليبي هو جسد شرعي، ويستمد شرعيته المباشرة من الشعب الذي حمله الأمانة.

الجمال أكد على أهمية توافق النواب الليبيين جميعًا ووقوفهم صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد، للخروج بليبيا من مختلف الأزمات.

وأضاف خلال استقبال وفد مجلس النواب، برئاسة النائب فوزي النويري، أمس السبت، أن ليبيا لا يجب أن تصبح مسرحا للعب من وصفهم بـ”بعض الصغار إقليميا ودوليا”، مؤكدا أهمية الترابط والتوافق بين أعضاء مجلس النواب الليبي ومن خلفهم الشعب، مشددا في الوقت نفسه، على أهمية سد الطريق أمام الإرهاب الذي يتسلل من داخل الأزمات.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أكد أن مصر، فتحت ذراعيها لكل الليبيين حكومة وشعبا وقيادة ولم تستثن أحدا، قائلا: “من يتلقى تعليمات أو توجيهات لحضور اجتماع أو عدم المشاركة من قطر أو تركيا لهو أمرا مؤسفا للغاية وغير مقبول”.

واستكمل مشيدا بالدور المصري، أنها كانت صوت الليبيين خلال محاولات “فرض السراج على الليبيين”، وأنها كانت مانعا لكثير من التدخلات السلبية للعديد من الدول.

وأضاف أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة وتتم برعايتها تعبر بدقة عن حرصها الشديد على أمن ليبيا، وهو دور ليس بغريب على الشقيقة الكبرى التي دعمت المجاهدين إبان الاستعمار الإيطالي.

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