عقيلة صالح يبحث توفير الخدمات لمواطني «أم الرزم» خلال زيارة للبلدية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية أم الرزم، عددا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة التي تتعلق بصيانة المؤسسات التعليمية وتوفير ما يتطلب من أجهزة ومعدات وكذلك تحوير مطار مرتوبة، ليكون مطارا دوليا.

ولفت عقيلة، إلى أن الدراسات حول المطار تبشر بأن موقعه الاستراتيجي على خريطة العالم، يمكن أن يكون من أفضل مطارات العبور بين قارات العالم.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان اليوم، أن اللقاء الذي جرى خلال زيارة عقيلة للبلدية، وحضره أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان والحكماء، استعرض كيفية صيانة وتعبيد الطرق في الشوارع وتوفير الأدوية والاجهزة والمعدات اللازمة والصيانة للمستشفيات والمستوصفات في كل أنحاء بلدية أم الرزم.

ووفق المريمي، ووعد عقيلة بإحالة كل متطلبات بلدية أم الرزم إلى رئاسة الحكومة الموقتة والجهات ذات العلاقة.

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