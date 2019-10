أنقذت البحرية الليبية 148 مهاجرا سريا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية.

وقال مكتب الإعلام التابع للبحرية الليبية في بيان له السبت إن عمليات الإنقاذ التي وصفها بـ”المضنية” نفذها زورق تابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس، بعد تلقي نداء استغاثة من القوارب.

وأضاف المصدر أن من بين المهاجرين 15 امرأة و11 طفلا، وهم من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة.

