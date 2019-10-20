العملات الأجنبية تعاود الارتفاع بعد موجة انخفاضات

بعد موجة انخفاضات عاشتها العملات الأجنبية والعربية أمام الدولار، عادت اليوم الأحد لترتفع بشكل طفيف في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وصعد الدولار مع ساعات المساء بمقدار قرشين ليتم بيعه بـ4.18 دنانير، أما اليورو فقد صعد هو الآخر بمقدار قرشين ليتم تداوله في سوق المشير بـ4.56 دنانير.

بدوره، ظل الذهب مستقرا لليوم الثاني على التوالي وبيع الغرام الواحد منه مساء اليوم بـ144 دينارا.

أما الدينار التونسي فقد شملته حالة الصعود وبيع على الحدود الليبية التونسية بـ1.45 دينار ليحقق مكاسب قدرها قرشان أمام الدينار.

كما صعد الجنيه المصري بشكل طفيف وبيع في الحدود الليبية المصرية مساء اليوم بـ25 قرشا للجنيه فيما حافظت الليرة التركية على قيمتها لليوم الثالث على التوالي عند 70 قرشا لليرة.

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