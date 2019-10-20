“مُهمة حفرية” لاستكشاف آثار ليبيا البحرية (صور)

نفذ مركز الآثار البحرية “مهمة حفرية” تحت الماء بمدينة طلميثة استمرت لمدة 8 أيام، وفق ما أعلن مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية.

وقال المكتب في بيان، الأحد، إن تنفيذ المهمة جاء بتكليف وإشراف مباشر من رئيس مصلحة الآثار الليبية، مضيفا أنها شملت على مهام فنية وتدريبية انتهت بنجاح وكفاءة عالية.

ولفت البيان إلى أن الفريق باشر بتحديد منطقة العمل داخل البحر بحوالي كيلومتر وبعرض نصف كيلومتر، ثم تم الشروع في أعمال المسح والاستكشاف والتوثيق.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع رئيس البعثة الفرنسية العاملة مع مصلحة الآثار الليبية عن طريق قسم شؤون البعثات الأجنبية، للاستعانة بمعداتهم في أداء هذه المهمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية