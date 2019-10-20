تعرف على الأمراض التي تصدرت القائمة خلال ستة أيام في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدرت الأمراض التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، قائمة الأمراض الرئيسية في البلاد خلال الفترة من السابع أكتوبر إلى الثالث عشر من نفس الشهر.

وبحسب النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ41، التي تصدرها إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فبلغت حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 10 حالات، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8، و30 حالة سعال ديكي.

وسجلت النشرة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الأمراض المنقولة بالمياه وصلت 34 حالة متلازمة يرقان، فيما سجلت 163 حالة ليشمانيا والتي تندرج ضمن الأمراض الجلدية.

وفي سياق منفصل، أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سيمو، وصول 400 ألف جرعة من لقاح الـ”بي سي جي”، الواقي من الدرن.

وأشار سيمو، في بيان نشرته الإدارة اليوم الأحد، أن هذه التطعيمات سيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية في البلاد حال الإفراج عليها من الشركة المصنعة، وشدد على ضرورة إعطاء هذه التطعيمات للأطفال حديثي الولادة لوقايتهم من مرض الدرن.

وكانت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أصدرت النشرة الوبائية، لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، للأسبوع الـ40 خلال الفترة من الثلاثين من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر.

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