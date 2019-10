أطباء بلا حدود: لا تتوفر في ليبيا أي مواقع آمنة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه “لا تتوفر في ليبيا في الوقت الحالي أي مواقع آمنة تضمن للاجئين والمهاجرين الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجون إليها”.

واستنكرت المنظمة الدولية، في بيان، صدر بحر هذا الأسبوع، نقل مهاجرين من مركز احتجاز في مصراتة بعد إغلاقه إلى مركزين أخرين في منطقتي زليتن وسوق الخميس “يتعرض فيها المهاجرون لمزيد من ظروف الاحتجاز الخطيرة وغير الإنسانية”، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل بديل للاحتجاز.

