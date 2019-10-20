رئيس «إيني»: 8 ـ 10 تريليونات متر مكعب احتياطي الغاز في شرق المتوسط وليبيا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن شرق البحر المتوسط وفي القلب منها ليبيا، «منطقة مهمة لعموم أوروبا والعالم، بما تشمله من احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تتراوح بين 8 ـ 10 تريليونات متر مكعب».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن ديسكالزي، رده على سؤال لجريدة «إلى صولي 24» ، فيما إذا كان يخشى توقف خطط النمو في المنطقة على خلفية الصراع بين تركيا وقبرص، قائلا «لدينا قلق بطبيعة الحال، ولكن لدينا أيضا اتفاقا (إيني وتوتال الفرنسية) مع قبرص وسنمضي فيه قدماً.. شرق المتوسط منطقة مهمة لأوروبا والعالم».

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية، إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية.

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