«أمن طرابلس» تعقد الملتقى الأول لتطوير قدرات القيادات الأمنية

عقد صباح اليوم بالمعهد الوطني للإدارة و برعاية مدير الأمن طرابلس الدكتور أسامة شعبان عويدان ، و بتنظيم أكاديمية الرشيد للتدريب وإعداد القادة و الاستشارات، و بمناسبة العيد الوطني للشرطة (55) الملتقى الأول لتطوير القدرات القيادية و المستهدف بها القيادات الأمنية بمديرية أمن طرابلس.

واستهدف الملتقى بحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن

طرابلس عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، الرفع من كفاءاتهم القيادية.

