مالية الوفاق تدعو الشباب للاستفادة من برامج البنك الإفريقي للتنمية

دعت وزارة المالية بحكومة الوفاق، الشباب الليبي للحصول على فرص عمل مستقبلية من البرامج التي يقدمها البنك الافريقي للتنمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن دعوتها تأتي في إطار الحرص على تحقيق أكبر قدر من عائد الفائدة عن مساهمات ليبيا في البنك الإفريقي وتوطين المعرفة والتقنية ونقل الخبرات وإدماج الشباب بتلك المؤسسة بهدف اكتساب الخبرة والمعرفة.

وأوضحت، أن البنك ينظم برنامج المحترفون الشباب (YPP) يتمتع بفرص وظيفية استثنائية للمهنيين الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات قيادية، وأصحاب الإنجازات الأكاديمية والمهنية المتميزة لإحداث تطور في القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن مدة البرنامج ثلاث سنوات كاملة، ويتضمن تدريب أكاديمي، بالإضافة إلى التدريب أثناء العمل المدعوم من قبل المدربين والموجهين والمناوبة عبر الوظائف المختلفة للبنك لأول عامين. أما بالنسبة للعام الأخير، فسيكون التدريب في مبنى البنك الرئيسي لتأهيلهم لشغر مناصب رسمية بالبنك.

ولفتت الوزارة إلى أن البنك يهدف إلى تحقيق هذه الفرصة لـ 30 مرشحًا لسنة 2020. وسيتم مراجعة الأداء الفردي والإمكانات بشكل دوري وسيتم تخصيص خطط التطوير الشخصية اللازمة لتلبية الاحتياجات الفردية. سيتم دمج فقط من أنجزوا التدريب كاملاً وأظهروا أداءً عاليًا.

ويشترط التقدم للبرنامج أن يكون عمر المتقدم 32 عامًا أو أقل بحلول 1 مايو 2020، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في أي تخصص ذو صلة بأعمال البنك، مع درجات أكاديمية متميزة، وخبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات في المجالات المتعلقة بأنشطة البنك.

ومن شروط التقدم وفق الوزارة، أن يكون المتقدم قادر على تبادل المعرفة والعمل في فريق، والتكيف مع بيئة متنوعة، الفطنة التجارية العالية والعقلية المبتكرة، وإجادة أحد لغات البنك الرسمية، إما الإنجليزية أو الفرنسية (كتابة وقراءة ومحادثة)، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 13 نوفمبر القادم.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، اجتمع في سبتمبر الماضي مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أدي سيما، الحصول على فرص دعم البنك دولة ليبيا، بتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية.

والبنك الإفريقي للتنمية مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، تأسست عام 1964.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا