عقيلة صالح يبحث سبل توفير الخدمات لمواطني بلدية “أم الرزم”

القبة-العنوان

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية أم الرزم، عددا من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة التي تتعلق بصيانة المؤسسات التعليمية وتوفير ما يتطلب من أجهزة ومعدات وكذلك تحوير مطار مرتوبة، ليكون مطارا دوليا.

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان له اليوم، لفت عقيلة صالح، إلى أن الدراسات حول المطار تبشر بأن موقعه الاستراتيجي على خريطة العالم، يمكن أن يكون من أفضل مطارات العبور بين قارات العالم.

وجرى اللقاء خلال زيارة عقيلة صالح للبلدية، وحضره أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان والحكماء، استعرض كيفية صيانة وتعبيد الطرق في الشوارع وتوفير الأدوية والاجهزة والمعدات اللازمة والصيانة للمستشفيات والمستوصفات في كل أنحاء بلدية أم الرزم.

ووفقا للمريمي، ووعد عقيلة بإحالة كل متطلبات بلدية أم الرزم إلى رئاسة الحكومة الموقتة والجهات ذات العلاقة.

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