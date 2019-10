عادت اليوم الأحد العملات الأجنبية لترتفع بشكل طفيف في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، بعد موجة انخفاضات عاشتها العملات الأجنبية والعربية أمام الدولار.

وصعد الدولار مع ساعات المساء بمقدار قرشين ليتم بيعه بـ4.18 دنانير، أما اليورو فقد صعد هو الآخر بمقدار قرشين ليتم تداوله في سوق المشير بـ4.56 دنانير.

