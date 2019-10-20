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تحت شعار «معاً نجعلها تدوم».. انطلاق الحملة الوطنية التوعوية لترشيد الكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

انطلقت صباح اليوم الأحد، الحملة الوطنية التوعوية الترشيدية، تحت شعار ( معاً نجعلها تدوم )، التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع وزارة التعليم ، والتي تهدف إلى غرس ثقافة الاستهلاك الأمثل لدى طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وانطلقت الفرق المشكلة للقيام بزيارات ميدانية لمدرستي المهدي بركة بمنطقة حي دمشق، وشهداء العاصمة بمنطقة الهضبة ، حيث القيت محاضرات توعوية تتماشى مع أعمار التلاميذ بالإضافة إلى توزيع مطويات ترشيديه ، وإقلام حبر جاف كتب عليها عبارات ترشيديه ، حيث لاقى اليوم الأول للحملة ترحيب واستحسان المعلمين والتلاميذ وتم التفاعل الايجابي بين المحاضرين والمعلمين والتلاميذ ، وتتواصل هذه الحملة بزيارة العديد من المدارس الاخرى في عديد المناطق لغرس ثقافة الترشيد لدى الطلاب الذين هم جيل المستقبل وهي البادرة الاولى من نوعها ، ونتمنى من وسائل الاعلام المختلفة مواكبة هذه الحملة كما نشكر القنوات الإعلامية التي قامت بمرافقة الفرق هذا اليوم ، والشكر موصول لوزارة التعليم التي تعاونت معنا وقامت بتحديد المدارس المستهدفة ومواعيد المحاضرات .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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