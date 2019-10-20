رئيس البرلمان المصري: ليبيا قادرة على مواجهة الأخطار

أكد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري اعتزاز القاهرة بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب ، متمنيا أن تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الإرهاب.

وقال رئيس البرلمان أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، مشيرا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الأخطار ، مضيفا: “و أقول للأشقاء الليبيين جميع الإمكانيات الخاصة بالمجلس تحت تصرفكم “.

وأضاف عبد العال خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان: “مصر تقف دائما بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي” ، مشيرا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية