الجيش الليبي يسيطر على مواقع وتمركزات جديدة في محاور طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الأحد، سيطرة قوات الوحدات العسكرية المُشتركة والمُشكلة من فصائل لجميع الكتائب التابعة للقيادة العامة، على مواقع وتمركزات جديدة في محاور العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” بعد معاركٍ شرسة خاضتها الوحدات العسكرية تم اختراق واقتحام مواقع العدو على مشارف منطقة “صلاح الدين” وتكبيده خسائر مادية وبشرية كبيرة، وبعد السيطرة على هذه المواقع تم التعرف على عددٍ من الجُثث والتي هي لأفراد الجماعات الإرهابية المُنتمية لشورى بنغازي، كما تم السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة في محاور أخرى سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك” على حد وصفها.

وتابعت، “العمليات العسكرية مُستمرّة في كافة محاور العاصمة ويُسطّر في هذه الأثناء أبناء القوات المُسلحة ملاحم العزة والبطولة من خلالها، ومقاتلات السلاح الجوي تستهدف عدداً من المواقع بضربات جويةٍ دقيقة كانت وراء تسهيل عمليات الاقتحام لقوات المُشاة”، بحسب تعبيرها.

وكان مصدر عسكري، قد أكد في وقت سابق في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش تمكنت من فرض سيطرتها على محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

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