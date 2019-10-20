بنغازي.. إزالة العشوائيات في “حي الفاتح”

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي بإزالة العشوائيات وجمع المُخلفات بمنطقة حي الفاتح “السوق العام”، استكمالاً للخطة الأمنية لإزالة المباني العشوائية داخل المدينة بهدف تحسين المظهر العام.

وشرع الجهاز في الأيام الماضية بإزالة العشوائيات بشارع الاستقلال “شارع جمال سابقاً” وصولا إلى جزيرة دوران متحف الكيش بمدينة بنغازي، إضافة إلى إزالة العشوائيات والمخلفات التابعة لها بمنطقة السلماني.

كما قام الجهاز بإزالة المباني العشوائية بمنطقة اللثامة وسوق اللوح وذلك بمشاركة عدد من الأجهزة العسكرية والشرطية وقسم المرور والتراخيص وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة التابعة للتخطيط العمراني.

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