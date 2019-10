عقيلة صالح يلتقي رئيس اللجنة التسييرية لبلدية أم الرزم

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية أم الرزم، عددا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة التي تتعلق بصيانة المؤسسات التعليمية وتوفير ما يتطلب من أجهزة ومعدات وكذلك تحوير مطار مرتوبة، ليكون مطارا دوليا.

وقال عقيلة، إن الدراسات حول المطار تبشر بأن موقعه الاستراتيجي على خريطة العالم، يمكن أن يكون من أفضل مطارات العبور بين قارات العالم.

