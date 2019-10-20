تحرك دبلوماسي لتغيير سياسة أميركا تجاه ليبيا

في تحرك دبلوماسي جديد لتغيير سياسة أميركا تجاه ليبيا أو على الأقل فهمها، تقدم عضو الكونغرس الديمقراطي تيودر ديوتش المرتبط بشركة الضغط “ميركوري” المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لممارسة ضغوط على السياسية الأميركية، إضافة لديوتش جو ويلسون، وتيد ليو، ومالينوفسكي، بمشروع قانون لرئاسة الكونغرس لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا ودفع حل دبلوماسي للنزاع فيها ودعم الشعب الليبي.

ويطالب القانون – في حال سنه- بشكل عاجل في موعد لا يتجاوز 90 يوما، وزير الخارجية وإدارة الاستخبارات الوطنية، وصف مدى تورط حكومات مصر والصين وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا في ليبيا، خاصة ارتباط الدول بتأمين طائرات بدون طيار لأطراف النزاع والدعم الخارجي المقدم وانتهاكات قرار حظر التسليح.

واعتبر مشروع القانون مشاركة روسيا في ليبيا والدول المجاورة جزءا من استراتيجية إقليمية أكبر لمراقبة الساحل الجنوبي لمنظمة حلف شمال الأطلسي وعزل أوروبا عن إفريقيا، وممارسة سيطرتها على منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية.

ويسعى القانون لتوسيع الجهود الأميركية لمعالجة الأزمة إضافة لتوفير مساعدات على صعيد واسع قدرت بـ23 مليون دولار كما يعطي صلاحيات للسلطات التنفيذية لفرض عقوبات على مخالفي قرارات منع التسليح الدولية على أن تنتهي العقوبات المفروضات ومشروع القرار في ديسمبر 2024.

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