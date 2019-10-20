منسيون في ليبيا.. إهمال وتهالك يسكن “شعبية تيجي”

أزقة ومساكن قديمة أكل عليها الدهر وشرب في الشعبية القديمة في تيجي، إذ رصدت كاميرا “218NEWS” معاناة أهالي الحي من تهالك مساكنهم القديمة التي تم إنشاؤها عام 1964.

ويتمسّك أهالي الشعبية بمساكنهم منذ أكثر من 55 عاما في ظل حاجتها الماسة للصيانة والترميم ومعه تجاهل تام من الجهات المسؤولة.

ويتطلب الوضع الذي تشهده هذه المساكن لفتة من ذوي الاختصاص لمُعالجة المختنقات التي تعانيها وخاصة في فصل الشتاء عند هطول الأمطار.

ولم تعد هذه المساكن صالحة للاستعمال، فأسقفها متهالكة وتعاني تشققات كبيرة، إضافة إلى عمر الحي الذي لم يعد يقاوم عوامل الطبيعة، وقد يتسبب غياب المسؤولين أكثر في حدوث كارثة.

وتعاني الشعبية أيضا من تهالك الشوارع غير المُهيئة للمرور، وغياب خطوط الكهرباء المنتظمة، وشبكة مياه الشرب، في وقت سئم فيه المواطن هناك من هذا الوضع الذي طال أمده، منتظرين أن يلتفت المسؤولون إليهم وينظرون بحالهم.

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