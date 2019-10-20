الحاسي: القذافي قتل بسبب الخيانة

رأى رئيس حكومة الإنقاذ والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عمر الحاسي، أن الأمر الذي تسبب في مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هو “الخيانة”.

وقال الحاسي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأرفقها بصورة للقذافي قبيل مقتله في سرت يوم 20 أكتوبر 2011، “رغم الصورة، لكن من قتل معمر القذافي ليس “الثوار” بل “الخيانة”، فأمناء وأعضاء لجان شعبية، بعض علماء الدين، مشايخ القبائل، جماعات إسلامية، شباب مشروع ليبيا الغد، كلهم بايعوا الفاتح بمواثيق ثم خانوه، ليقفزوا إلى مركب “ثورة 17 فبراير”، وهاهم يكررون الخيانة مع ثورة فبراير، فكم مرة ستهزمنا الخيانة”، بحسب تعبيره.

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