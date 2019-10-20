اخبار ليبيا الان

اجتماع لبحث إزالة المباني والأكشاك العشوائية ببني وليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت لجنة إزالة ومتابعة الأكشاك العشوائية ببني وليد، اليوم الأحد، اجتماعها الأول خُصِّصته لمناقشة كيفية إزالة المباني العشوائية وأكشاك بيع الخضراوات الموجودة بالطريق العام في نطاق البلدية.

وكان عميد بلدية بني وليد، سالم انوير، شكل اللجنة المذكورة وتضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومكتب التخطيط العمراني بالبلدية.

وستقوم اللجنة وفق قرار إنشائها بإزالة أكشاك بيع الخضراوات والمواد الغذائية دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وخاصة الأكشاك وسط المدينة والموجودة بطريق المطار لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط القانونية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك