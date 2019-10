التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والوفد المرافق له، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة، روهاكانا روجوندا.

وبحث المشري ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.

The post المشري يبحث رئيس وزراء أوغندا الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية