شركة الواحة تجتمع مع زلاف ليبيا لهذا الغرض

اجتمع صباح اليوم الأحد، بمقر شركة الواحة: أحمد عبدالله عمار رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط مع د خليفة رجب عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف ليبيا بحضور: عبدالحفيظ عبدالله عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة بشركة زلاف ليبيا وبعض المختصين من الطرفين.

وخلال هذا الاجتماع مناقشة إمكانية الاستفادة من التسهيلات السطحية الموجودة بحقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط للاستعانة بها في ربط الآبار الخاصة بشركة زلاف ليبيا بحقل شدار المتاخم لحقل الفارغ.

