«العدل» تبدأ المسح الطبي لمؤسسات الإصلاح من قسم ابن سينا بمستشفى الرازي الإيوائي

بدأت وزارة العدل بحكومة الوفاق، صباح اليوم الأحد، عملية المسح الطبي الشامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل من قسم ابن سينا التابع لجهاز الشرطة القضائية بمستشفى الرازي الإيوائي كمرحلة أولى.

وأوضح بيان لوزارة العدل اليوم، أن مسح اليوم قام به مدير إدارة الرعاية الصحية، انتقل مع مساعد رئيس جهاز الشرطة القضائية لشؤون المؤسسات ومساعد مدير الرعاية الصحية بوزارة العدل، والطقم الطبي والطبي المساعد التابع للتشاركية الطبية المتعاقدة مع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ووفق البيان تم إجراء المسح الطبي الشامل للنزلاء المودعين بقسم ابن سينا، والبالغ عددهم 17 ذكرا و4 إناث، حيث تم فتح الملفات الطبية، وإدخالها عبر المنظومة الطبية للجهات التابعة لوزارة العدل، والقيام بالتحاليل المخبرية والكشوفات الطبية بالأجهزة التشخصية للمرضى من النزلاء، وتحديد ما يحتاجونه من علاج وعناية أو إجراء عمليات تستدعي التدخل الجراحي.

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