مصدر عسكري: تقدمات جديدة في محور خلة الفرجان

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، عن تطورات الأوضاع العسكرية في محور خلة الفرجان جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الوحدات العسكرية تمكنت من التقدم في نقاط جديدة كانت تعتبر من أهم مراصد الجماعات المسلحة.

ولفت المصدر إلى أن القوات التابعة للجيش الليبي تتقدم بحذر وببطء في محور خلة الفرجان بسبب الألغام التي تم زرعها لعرقلة تقدم الجيش.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

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