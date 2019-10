الشيباني: عقد  جلسة للبرلمان في غات خلال أربعة أسابيع

المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن اتفاق أعضاء مجلس النواب في القاهرة على عقد جلسة داخل مدينة غات الليبية خلال أربعة أسابيع.

وأضاف الشيباني ، في تصريحات صحفية له ، أن الاجتماع سيشارك به كافة أعضاء البرلمان بعد توجيه الدعوة لهم.

وأوضح، أن “فرض القوى الدولية للمجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوفاق سبب الأزمة الراهنة التي تعيشها الدولة الليبية، مؤكدة أن أعضاء البرلمان يرفض أي إملاءات أو فرض شخصيات ليبية دون رغبة الشعب الليبي.

