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الشيباني: عقد  جلسة للبرلمان في غات خلال أربعة أسابيع

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن اتفاق أعضاء مجلس النواب في القاهرة على عقد جلسة داخل مدينة غات الليبية خلال أربعة أسابيع.

وأضاف الشيباني ، في تصريحات صحفية له ، أن الاجتماع سيشارك به كافة أعضاء البرلمان بعد توجيه الدعوة لهم.

وأوضح،  أن “فرض القوى الدولية للمجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوفاق سبب الأزمة الراهنة التي تعيشها الدولة الليبية، مؤكدة أن أعضاء البرلمان يرفض أي إملاءات أو فرض شخصيات ليبية دون رغبة الشعب الليبي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لا برلمان لا برطمان – ديروا مؤتمرات بلديات وتنحل المشاكل بلقاءات وطنية وقرارات قابلة للتنفيذ مع لجنة الأوقاف الاسلامية –
    هذا البرلمان يطول في الحبال ويجيب فالأجانب والمجتمع الدولي ومن الحية يديروها قبة – حتى الاموال المخصصة لمدينة مرزق نهبوها عين تضحك وعين تبكي منطقة ليبية ومسمينها تشاد ،،!!! – من غير ما يحاسبوهم ولا يوفقوهم عند حدهم اي حد من الإدراة او الرقابة ماشيين بالرشوات – وكل واحد من النواب سواء ذكر ولا نثاية حاط عينه على طيار حديدة ماتقلش على 25.000 دولار من خزينة الدولة وجايبينهم من ألمانيا على أساس كان عندهم اجتماع برلين – مجلس كمشة نصابين ونصابات وخونة الدين والأرض والعرض معكسين في شرم. الشيخ وقصور مصر والفنادق مع الهفاك والمستهترين وكل شهر سفرة لمكان على حساب الشعب ولا. كأنه ..!!!!! . لكن الحرام ما يدومش سواء كثر والا قل .
    – ديروا مؤتمرات مع روساء البلديات ولجنة الأوقاف الاسلامية وانشاء الله تمشي الأمور .

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