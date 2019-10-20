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المريمي يكشف عن مبادرة للم شمل النواب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي اجتماع النواب في القاهرة بأنه ناجح بكل المقاييس كون عدد النواب الحاضرين كان كبيرا.

وأضاف المريمي في مداخلة مع برنامج “LIVE” على “218NEWS”، الأحد، أن الهدف من الاجتماع هو وضع مجلس النواب في موقف قوي في المؤتمرات الدولية المقبلة وأيضا تجاه التحديات التي تواجهها ليبيا، ومشاركته في مكافحة الإرهاب.

وأشار المريمي إلى أنه تمت دعوة النواب الذين تخلفوا عن حضور الجلسات بسبب اختلاف وجهات نظرهم، مبينا احترامهم لهذا الاختلاف، مؤكدا على وجود مبادرة من قبل مكتب مختص في مجلس النواب لدعوة الأعضاء المقاطعين والتواصل معهم بهدف لم شمل المجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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