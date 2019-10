“الرئاسي” يبحث سير عمل الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، اليوم الأحد رؤساء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال توزيع الوقود” البريقة، الراحلة ، نفط ليبيا، الشرارة الذهبية”، الذين استعرضوا أمامه الخطوات المتخذة لمعالجة القصور في أدائها للحد من أزمات التوزيع المتكررة .

وأوضحوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أن الإجراءات العاجلة التي اتخذوها ساهمت في معالجة جزء من الأزمة طيلة الأسابيع الماضية.

بدوره شدد النائب على ضرورة البدء المباشر لإعادة تأهيل محطات الوقود لضمان انسياب كميات كافية منه بشكل منتظم لمحطات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مختنقات التزود مستقبلا .

هذا و تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات بشكل دوري لمتابعة أخر مستجدات توزيع الوقود والمشاكل التي تعترضه.

