مبادرة لتحويل توكرة القديمة لمدينة للإنتاج السينمائي

اجتمع الأحد، بمدينة توكرة القديمة، فنانون ومنتجون ومخرجون للدراما الليبية، مع أعيان من مدينة توكرة للبدء في ترميم وإعادة إحياء توكرة القديمة وجعلها مدينة تحتضن تصوير الدراما الليبية لما تحمله هذه المدينة من تراث ليبي ومعالم متكاملة تصلح لإخراج الدراما الليبية.

وكانت أسرة مسلسل (السرج) التي تقوم هذه الأيام بالتصوير لإطلاق مسلسلها الجديد، السباقة لتقديم هذه المبادرة، حيث توصلت إلى اتفاق مع عميد بلدية توكرة وأعيانها بمساعدة الهلال الأحمر بالمدينة للبدء في أعمال ترميم وصيانة لتحويل أحياء المدينة ملاذا للدراما الليبية مستقبلا وتكون أيضا مزارا للسياح داخليا.

ويعتبر مسلسل السرج من أضخم إنتاجات الدراما الليبية، ويتضمن 30 حلقة تتحدث عن حقبة الخمسينيات في إحدى المناطق الليبية، وقام فريق العمل بتصوير أجزاء من حلقاته في المرج والجبل الأخضر، وستكون توكرة القديمة مسرحا لتصوير عدد من حلقاته.

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